В 15:30 04.09.2024 Алтын Асыр и Небитчи сыграют матч в чемпионате Туркменистана по футболу.

Алтын Асыр — Небитчи

Последний матч: «Небитчи» — «Алтын Асыр» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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