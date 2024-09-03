В 16:00 03.09.2024 Ленинградец и Знамя Труда сыграют матч в кубке России по футболу.

Ленинградец — Знамя Труда

Последний матч: «Знамя Труда» — «Ленинградец» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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