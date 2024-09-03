В 17:00 03.09.2024 Амкар и Торпедо Миасс сыграют матч в кубке России по футболу.

Амкар — Торпедо Миасс

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амкар» — «Торпедо Миасс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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