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    Футбол, Бразилия. Серия А, Флуминенсе — Сан-Паулу. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Латинская Америка
    02.09.2024 в 00:30 начнется матч в турнире в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Флуминенсе — Сан-Паулу. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Сан-Паулу» — «Флуминенсе» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флуминенсе» — «Сан-Паулу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43.

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