В 01:30 01.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч: «Ди Си Юнайтед» — «Торонто» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торонто»).

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