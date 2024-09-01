2-й таймМанчестер Юнайтед — ЛиверпульОнлайн
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    Ростов — Факел. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

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    Ростов и Факел начнут матч в 20:00 в чемпионате России по футболу, 01.09.2024.

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    Последний матч: «Факел» — «Ростов» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ростов»).

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