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    Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион онлайн трансляция

    Футбол MLS
    В 01:30 01.09.2024 Нью-Йорк Ред Буллс и Филадельфия Юнион сыграют матч в чемпионате МЛС.

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    Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион

    Последний матч: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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