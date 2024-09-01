В 21:45 01.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч: «Рома» — «Ювентус» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Рома.

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