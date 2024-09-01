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    Футбол, Франция. Лига 1, Гавр — Осер. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Лига 1 Осер Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 18:00 01.09.2024 Гавр и Осер сыграют матч во французской Лиге 1.

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    Гавр — Осер

    Последний матч: «Гавр» — «Осер» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гавр» — «Осер». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Осер»).

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