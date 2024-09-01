В 18:00 01.09.2024 Гавр и Осер сыграют матч во французской Лиге 1.

Гавр — Осер

Последний матч: «Гавр» — «Осер» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гавр» — «Осер». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Осер»).

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