В 18:00 01.09.2024 Эспаньол/Овьедо и Райо Вальекано сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

Эспаньол/Овьедо — Райо Вальекано

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