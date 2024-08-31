В 12:30 31.08.2024 Уфа и Торпедо сыграют матч в Первой лиге России.

Уфа — Торпедо

Последний матч: «Уфа» — «Торпедо» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уфа»).

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