В 16:30 31.08.2024 Штутгарт и Майнц сыграют матч в чемпионате Германии по футболу.

Штутгарт — Майнц

Последний матч: «Штутгарт» — «Майнц» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц». Коэффициент ставки — 2.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Майнц»).

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