начнут матч в 17:00 в Премьер-лиге Туркменистана, 31.08.2024.

Последний матч: «Аркадаг» — «Небитчи» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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