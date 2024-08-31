В 18:00 31.08.2024 Брест и Сент-Этьен сыграют матч во французской Лиге 1.

Брест — Сент-Этьен

Последний матч: «Сент-Этьен» — «Брест» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Сент-Этьен». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брест»).

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