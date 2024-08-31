Брест — Сент-Этьен
Последний матч: «Сент-Этьен» — «Брест» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Сент-Этьен». Коэффициент ставки — 1.82.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брест»).
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