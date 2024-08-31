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    Александрия — Колос: как смотреть трансляцию матча в украинской Премьер-лиге

    Футбол Премьер-лига (Украина) Александрия Колос
    В 15:30 31.08.2024 Александрия и Колос сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

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    Александрия — Колос

    Последний матч: «Колос» — «Александрия» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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