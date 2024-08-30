Последний матч: «Торино» — «Венеция» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венеция» — «Торино». Коэффициент ставки — 3.40.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Торино»).
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