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    Ашхабад — Мерв 30.08.2024 прямая трансляция

    Футбол
    В 15:00 30.08.2024 Ашхабад и Мерв сыграют матч в Премьер-лиге Туркменистана.

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    Ашхабад — Мерв

    Последний матч: «Мерв» — «Ашхабад» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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