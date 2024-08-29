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    Футбол, Испания. Примера, Жирона — Осасуна. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Примера (Ла Лига) Жирона Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:00 29.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Жирона — Осасуна в Ла Лиге.

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    Последний матч: «Жирона» — «Осасуна» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Осасуна»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Жирона — Осасуна.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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