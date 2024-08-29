ТСЦ — Маккаби Т-А
Последний матч: «Маккаби Т-А» — «ТСЦ» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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