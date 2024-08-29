начнут матч в 20:00 в квалификационном раунде ЛЕ, 29.08.2024.

Последний матч: «Лудогорец» — «Петрокуб» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Петрокуб» — «Лудогорец». Коэффициент ставки — 2.51 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лудогорец»).

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