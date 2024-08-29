начнут матч в 21:30 в квалификации Лиги конференций, 29.08.2024.

Последний матч: «Хеккен» — «Хайденхайм» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Хайденхайм»).

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