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    Филадельфия Юнион — Коламбус Крю 29.08.2024 прямая трансляция

    Футбол MLS
    В 01:30 29.08.2024 Филадельфия Юнион и Коламбус Крю сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

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    Филадельфия Юнион — Коламбус Крю

    Последний матч: «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Коламбус Крю»).

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