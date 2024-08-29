В 22:00 29.08.2024 Бетис и Кривбасс сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Бетис — Кривбасс

Последний матч: «Кривбасс» — «Бетис» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Кривбасс». Коэффициент ставки — 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).

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