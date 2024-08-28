начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 28.08.2024.

Последний матч: «Вест Хэм» — «Борнмут» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вест Хэм»).

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