В 21:45 28.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч: «Колчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брентфорд»).

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