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    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир — Сент-Патрикс онлайн

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    В 19:00 28.08.2024 Истанбул Башакшехир и Сент-Патрикс сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

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    Истанбул Башакшехир — Сент-Патрикс

    Последний матч: «Сент-Патрикс» — «Истанбул Башакшехир» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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