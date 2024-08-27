В 21:45 27.08.2024 Куинз Парк Рейнджерс и Лутон Таун сыграют матч в кубке Лиги Англии.

Куинз Парк Рейнджерс — Лутон Таун

Последний матч: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Лутон Таун» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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