В 21:45 27.08.2024 Harrogate Town и Престон Норт Энд сыграют матч в кубке Лиги Англии.

Harrogate Town — Престон Норт Энд

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