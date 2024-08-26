ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайо БорральоБорральо прошел Каноннира, Моралес нокаутировал Мэгни. Обзор карда UFC Vegas 96
  • 16:44
    • «Химки» сообщили о переходе нападающего сборной Узбекистана
  • 16:29
    • Слуцкий : Удивляет, что Дзюба до сих пор без клуба
  • 16:13
    • Марио Фернандес заявил о готовности рассмотреть предложения из РПЛ
  • 16:02
    • Нападающий «Барселоны» перешел в «Бетис»
  • 15:37
    • «Ливерпуль» согласовал с «Валенсией» трансфер Мамардашвили
    Все новости спорта

    Смотреть онлайн матча Колос — Верес 26.08.2024. Прямая трансляция в 18:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос
    В 18:00 26.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Колос — Верес в украинской Премьер-лиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Верес» — «Колос» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колос — Верес.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» устроит шоу на поле «Вероны»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Смогут ли «Родина» и «Ротор» определить сильнейшего?
  • «Родина» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Рублев шокирует в первом круге US Open?
  • Рублев — Сейбот-Уайлд. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Родина — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рублев — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зальцбург — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры