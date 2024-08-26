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    Черкасы — Карпаты: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Премьер-лига (Украина) Карпаты
    Черкасы и Карпаты начнут матч в 13:00 в чемпионате Украины по футболу, 26.08.2024.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Карпаты»).

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