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    Марсель — Реймс: смотрите прямую трансляцию 25.08.2024 в 21:45

    Футбол Лига 1 Марсель Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Марсель и Реймс начнут матч в 21:45 в чемпионате Франции по футболу, 25.08.2024.

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    Последний матч: «Реймс» — «Марсель» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Реймс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марсель»).

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