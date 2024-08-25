1-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бителло«Динамо» — «Краснодар». Онлайн
  • 17:25
    • Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Вальядолидом»
  • 16:56
    • Дубль Гальдамеса обеспечил «Крыльям Советов» победу над «Пари НН»
  • 16:27
    • «Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 13:09
    • Эракович извинился после матча со «Спартаком»
  • 17:56
    • «Борнмут» и «Ньюкасл» поделили очки в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Чайка — Енисей смотреть онлайн

    Футбол ФНЛ — Первая лига Чайка Енисей Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Чайка и Енисей начнут матч в 19:00 в очередном туре Первой лиги, 25.08.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Чайка» — «Енисей» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чайка» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.03.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чайка»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Чайка — Енисей.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Реал» и «Вальядолид» забьют друг другу?!
  • «Реал» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Вулверхэмптон» продлит серию побед над «Челси»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры