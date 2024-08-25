начнут матч в 19:00 в очередном туре Первой лиги, 25.08.2024.

Последний матч: «Чайка» — «Енисей» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чайка» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чайка»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Чайка — Енисей.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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