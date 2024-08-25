В 19:00 25.08.2024 Балтика и КамАЗ сыграют матч в Первой лиге России.

Балтика — КамАЗ

Последний матч: «Балтика» — «КамАЗ» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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