начнут матч в 17:00 в чемпионате Англии по футболу, 24.08.2024.

Последний матч: «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Саутгемптон»).

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