В 01:00 23.08.2024 Сан-Паулу и Насьонал сыграют матч в плей-офф Кубка Либертадорес.

Сан-Паулу — Насьонал

Последний матч: «Насьонал» — «Сан-Паулу» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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