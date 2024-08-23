ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 23:53
    • Гол Нкунку помог «Челси» обыграть «Серветт» в квалификации ЛК
  • 23:40
    • «Динамо» Минск проиграло «Андерлехту», «Аякс» разгромил «Ягеллонию»
  • 20:15
    • Определились соперники российских теннисистов в первом круге US Open
  • 19:51
    • Потапова разгромила Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
  • 23:04
    • «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК
    Все новости спорта

    Сан-Паулу — Насьонал смотреть онлайн

    Футбол
    В 01:00 23.08.2024 Сан-Паулу и Насьонал сыграют матч в плей-офф Кубка Либертадорес.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сан-Паулу — Насьонал

    Последний матч: «Насьонал» — «Сан-Паулу» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Сан-ПаулуНасьонал доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Насьонал.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Динамо» вновь выдаст низовой матч
  • «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Байер» начать сезон с победы?
  • «Боруссия» М — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вартанян — Грозин
  • Бои
  • Сегодня в 19:40
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тин — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Микельсен — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры