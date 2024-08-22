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    Смотреть онлайн матча Кривбасс — Бетис 22.08.2024. Прямая трансляция в 21:00

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    В 21:00 22.08.2024 Кривбасс и Бетис сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

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    Кривбасс — Бетис

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кривбасс» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бетис»).

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