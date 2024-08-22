В 21:00 22.08.2024 Кривбасс и Бетис сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Кривбасс — Бетис

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кривбасс» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бетис»).

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