В 19:30 18.08.2024 Верона и Наполи сыграют матч в Серии А.

Верона — Наполи

Последний матч: «Наполи» — «Верона» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Наполи»).

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