В 18:00 16.08.2024 Ворскла и Оболонь сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

Ворскла — Оболонь

Последний матч: «Ворскла» — «Оболонь» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Оболонь»).

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