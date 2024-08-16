В 15:30 16.08.2024 Черноморец Од и Колос сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

Черноморец Од — Колос

Последний матч: «Черноморец Од» — «Колос» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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