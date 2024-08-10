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    Смотреть онлайн матча Колос — Ингулец 10.08.2024. Прямая трансляция в 18:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос Ингулец
    В 18:00 10.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Колос — Ингулец в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч: «Ингулец» — «Колос» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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