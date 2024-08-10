Михаил Кержаков отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавиным

Голкипер «Зенита»оценил игру. Форвард отлично проявляет себя в игре на питерский клуб.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года.

«Глушенкова начинают сравнивать с Аршавиным? Как можно это делать после трех туров?

Сам Андрей Аршавин недавно сказал: большой плюс Глушенкова в том, что он не боится ошибаться в игре. Макс — художник и сейчас творит на поле. Но скажу еще раз — с тем же Аршавиным сравнивать пока рано.

Играли бы сейчас в еврокубках и Макс продолжал бы феерить и там, а потом, например, уехал бы в топовый европейский клуб, через какое‑то время параллели можно было бы проводить. А сейчас, при безусловном таланте Максима, пока неуместно», — сказал Кержаков «Матч ТВ».