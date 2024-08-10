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    Михаил Кержаков отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавиным

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков оценил игру Максима Глушенкова. Форвард отлично проявляет себя в игре на питерский клуб.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года.

    «Глушенкова начинают сравнивать с Аршавиным? Как можно это делать после трех туров?

    Сам Андрей Аршавин недавно сказал: большой плюс Глушенкова в том, что он не боится ошибаться в игре. Макс — художник и сейчас творит на поле. Но скажу еще раз — с тем же Аршавиным сравнивать пока рано.

    Играли бы сейчас в еврокубках и Макс продолжал бы феерить и там, а потом, например, уехал бы в топовый европейский клуб, через какое‑то время параллели можно было бы проводить. А сейчас, при безусловном таланте Максима, пока неуместно», — сказал Кержаков «Матч ТВ».

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