08:30День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 12:37
    • Стал известен календарь матчей РПЛ с 8-го по 13-й тур
  • 14:23
    • Китай выиграл женский финал в каноэ-двойках у женщин на ОИ
  • 13:12
    • Петров пробился в финал каноэ-одиночек на ОИ
  • 12:00
    • «Аталанта» объявила о переходе нападающего сборной Италии
  • 11:46
    • Джокович пропустит один из главных турниров августа
    Все новости спорта

    Livyi Bereg — Ворскла 09.08.2024 прямая трансляция

    Футбол Премьер-лига (Украина) Ворскла
    09.08.2024 в 15:30 начнется матч в турнире в украинской Премьер-лиге Livyi Bereg — Ворскла. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Livyi Bereg — Ворскла смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» прекратить серию неудач?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставим на олимпийский триумф «трехцветных»!
  • Франция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Рублев снова проиграет Накашиме?
  • Накашима — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры