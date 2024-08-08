Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Партизан» — «Лугано». Коэффициент ставки — 2.95.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Партизан»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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