В 01:00 04.08.2024 Крикума и Атлетико Минейро сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Крикума — Атлетико Минейро

Последний матч: «Атлетико Минейро» — «Крикума» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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