ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 22:04
    • «Химки» в волевом стиле обыграли «Рубин»
  • 19:28
    • «Зенит» разгромил «Ростов», Глушенков сделал хет-трик
  • 23:48
    • Норвежец Рут выиграл десятиборье у мужчин на ОИ-2024
  • 23:12
    • Нидерланды выиграли эстафету микст 4х400 метров, Альфред из Сент-Люсии взяла золото на стометровке на ОИ-24
  • 22:40
    • Музетти завоевал бронзу в мужском теннисе
    Все новости спорта

    Футбол, Бразилия. Серия А, Крикума — Атлетико Минейро. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 04.08.2024 Крикума и Атлетико Минейро сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Крикума — Атлетико Минейро

    Последний матч: «Атлетико Минейро» — «Крикума» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры КрикумаАтлетико Минейро доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Крикума — Атлетико Минейро.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Зенит» первый гол в новом чемпионате?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Динамовцы будут торопиться?
  • «Акрон» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Сэндхаген
  • Бои
  • Сегодня в 00:40
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Чивас Гвадалахара — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Тиафо — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шинник — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры