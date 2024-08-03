В 16:00 03.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/4 финала женского футбольного турнира в Париже-2024.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «США жен.» — «Япония жен.» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

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