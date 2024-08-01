начнут матч в 21:00 в квалификационном раунде ЛЕ, 01.08.2024.

Последний матч: «Аякс» — «Войводина» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Войводина» — «Аякс». Коэффициент ставки — 2.12 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Аякс»).

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