В 20:00 01.08.2024 Sliema Wanderers и Ноа сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Sliema Wanderers — Ноа

Последний матч: «Ноа» — «Sliema Wanderers» 7:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Sliema Wanderers» — «Ноа». Коэффициент ставки — 1.80.

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