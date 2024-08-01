начнут матч в 21:45 в квалификации Лиги конференций, 01.08.2024.

Последний матч: «Цюрих» — «Шелбурн» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Цюрих»).

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