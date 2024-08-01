В 21:00 01.08.2024 Серкль Брюгге и Килмарнок сыграют матч в квалификационном раунде ЛЕ.

Серкль Брюгге — Килмарнок

Последний матч: «Килмарнок» — «Серкль Брюгге» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Килмарнок» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Серкль Брюгге»).

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