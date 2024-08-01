Последний матч: «Маккаби Хф» — «Сабах» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сабах» — «Маккаби Хф». Коэффициент ставки — 2.50.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Маккаби Хф»).
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